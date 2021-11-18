В Североморске установили новую скульптуру оленя

Оленя сделали из железобетона и покрыли специальной краской под бронзу. Фото: «Североморские вести» / www.s-vesti.ru

В североморском сквере на сопке в районе улицы Гаджиева заменили скульптуру оленя. Памятник не единожды атаковали вандалы. За пятьдесят лет это будет уже четвертая попытка увековечить образ северного животного.

Первую скульптуру установили военные строители еще в начале 1970 годов. Со временем она разрушилась. Следующую открыли в 2000 году, но она не простояла и года.

На этот раз, чтобы сберечь памятник, внутри установили антивандальный металлический каркас. Оленя сделали из железобетона и покрыли специальной краской под бронзу.

Северяне остались недовольны изменениями. В комментариях под фотографиями в соцсети скульптуру оленя сравнивают с таксой, а то и вовсе называют «неведомой зверушкой». Жители других городов делятся фото похожих памятников и горячо обсуждают несхожесть североморского рогатого с настоящим животным.

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