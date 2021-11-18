В Мурманской области снизилось количество преступлений

Более половины преступлений совершены ранее судимыми, а каждое четвертое - в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С января по октябрь 2021 года в Мурманской области зарегистрировано 10 049 преступлений, это на 2,7% (303) меньше, чем в 2020 году.

- Самые частые преступления: кражи (33%), мошенничества (20,2%) и преступления, связанные с оборотом наркотиков (10%). Краж стало больше на 0,8%, а число мошенничеств и преступлений, связанных с наркотиками, уменьшилось на 8% и 10,6% соответственно, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 0,2%, с 3084 до 3078. При этом их раскрываемость снизилась на 2,7%.

Преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью стало меньше на 14,8%, всего зарегистрировано 92 случая. Из-за преступлений погиб 101 человек, на 8,6% больше, чем в 2020 году.

Выросло с 287 до 301 количество экономических преступлений — их стало на 4,8% больше, а вот коррупция снизилась на 2,3%, всего 65 случаев по сравнению с 75 в прошлом году.

Более половины преступлений совершены ранее судимыми, а каждое четвертое - в состоянии алкогольного опьянения.

На 19,3% возросла преступность среди несовершеннолетних. Всего известно о 173 преступлениях.

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