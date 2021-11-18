В Мурманской области движение по двум участкам автодороги Р-21 "Кола" закрыли до конца года

Также до 31 декабря остается закрытым участок автодороги с 1081 по 1093 километры. Фото: Антон ЗАБИРОВ

До 29 декабря продлевается ограничение движения по участку автодороги Р-21«Кола» с 1224 по 1248 километры в Мурманской области. Это связано со строительно-монтажными работами, проводимых на основании утвержденной Росавтодором проектной документации.

Также до 31 декабря остается закрытым участок автодороги с 1081 по 1093 километры.

- Проезд будет обеспечен с помощью устройства временных объездных дорог, организации реверсивного или одностороннего движения, а также прекращения движения в течение определенных периодов времени, но не более чем на 8 часов в сутки, - сообщили в Упрдор "Кола".

Общая масса, нагрузка на ось и габаритные параметры транспортных средств, которым разрешен проезд, регулируются нормами законодательства.

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