Мурманская область вошла в десятку самых пьющих регионов России

Мурманская область оказалась в этом топе на седьмом месте из 15. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

"Тинькофф журнал" составил рейтинг самых пьющих российских регионов, подсчитав, где больше всего продают алкоголя и сколько человек страдает зависимостью от спиртных напитков.

Так, Мурманская область оказалась в этом топе на седьмом месте из 15.

- В год в Заполярье продается 103,8 литра на человека. Количество бутылок на человека в год: пиво - 160, водка - 16, вино - 7. На 100 тысяч жителей приходится 127 человек, больных алкоголизмом, - говорится в исследовании.

Лидером по продаже алкоголя стала Удмуртия - 117 литров в год. Закрывает список пьющих регионов Ханты-Мансийский округ: 88 литров спиртного в год на человека.

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