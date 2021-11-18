В Мурманске семейная пара делала фальшивые медицинские справки для моряков

В квартире у супругов нашли 200 печатей разных медучреждений, бланки, голограммы и готовые фальшивые медкнижки. Фото: Скриншот видео

В Мурманске задержали семейную пару, которая занималась изготовлением фальшивых медицинских справок для моряков. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте, в отношении северян возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), их обвиняют в совершении пяти преступлений.

- Помимо медицинских документов о прохождении работниками плавсостава медицинской комиссии они делали международные медицинские документы о состоянии здоровья, после чего направляли их в Астрахань, Мурманск, Владивосток, Республику Коми, - сообщают следователи.

В квартире у супругов нашли 200 печатей разных медучреждений, бланки, голограммы и готовые фальшивые медкнижки. Пара призналась в том, что делала.

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