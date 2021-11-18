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Звезды18 ноября 2021 6:41

Дизайнер Александра Гапанович из Мурманска приняла участие в съемках "Модного приговора"

Выпуск покажут 18 ноября
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Александру Гапанов пригласили на "Модный приговор".

Александру Гапанов пригласили на "Модный приговор".

Дизайнер одежды из Мурманска Александра Гапанович приняла участие в съемках передачи "Модный приговор" на Первом канале. Ее ведущим является Александр Васильев, который недавно приезжал в Мурманск.

- Рассказывать подробности сейчас не стану, но с небольшими нарезкам съемочного процесса можно познакомиться в карусели, - написала Александра Гапанович в своем Instagram.

Выпуск выйдет сегодня, 18 ноября, в 10.50.

Напомним: модель-альбинос из Мурманска Сандра Капшук снялась в передаче "Давай поженимся".

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