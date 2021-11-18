Дизайнер Александра Гапанович из Мурманска приняла участие в съемках "Модного приговора"

Александру Гапанов пригласили на "Модный приговор".
Дизайнер одежды из Мурманска Александра Гапанович приняла участие в съемках передачи "Модный приговор" на Первом канале. Ее ведущим является Александр Васильев, который недавно приезжал в Мурманск.
- Рассказывать подробности сейчас не стану, но с небольшими нарезкам съемочного процесса можно познакомиться в карусели, - написала Александра Гапанович в своем Instagram.
Выпуск выйдет сегодня, 18 ноября, в 10.50.
Напомним: модель-альбинос из Мурманска Сандра Капшук снялась в передаче "Давай поженимся".
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