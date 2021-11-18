45-летняя жительница Мурманска убила сожителя из-за побоев

Мурманчанка зарезала сожителя и-за ссоры. Фото: murmansk.sledcom.ru

В Мурманске будут судить 45-летнюю женщину, которая зарезала сожителя ножом. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, убийство произошло на улице Гончарова в коммунальной квартире.

- Вечером 5 сентября 2021 года сожители выпивали в компании знакомых, между ними произошла ссора. Мужчина несколько раз ударил женщину. Мурманчанка схватила кухонный нож и ударила им потерпевшего в левое бедро. Сразу после этого она самостоятельно попыталась остановить кровь. Спустя небольшой промежуток времени мужчина потерял сознание. Обвиняемая приняла меры к вызову медицинских работников, однако прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Это был далеко не первый конфликт между сожителями. За несколько дней до трагедии обвиняемая порезала голень любимого из-за того, что он ее ревновал. Но он не стал обращаться в полицию. Свою вину в убийстве она признает.

В отношении северянки возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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