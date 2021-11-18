Судно с учеными пришло в Мурманск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 ноября в порт Мурманск прибыло исследовательское судно «Алексей Марышев», которое находилось в экспедиции по изучению экологической обстановки Северного морского пути.

Организатором выступил Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова.

Экспедиция проходила с августа по ноябрь 2021 года на двух судах: «Профессор Логачев» работал в восточной части Севморпути и «Алексей Марышев» — в западной. География работ охватила акватории четырех морей: Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского.

- Ученые отобрали пробы воды и гидробионтов (фито-, зоо- и ихтиопланктона), изучили донные отложения и бентосные сообщества, собрали образцы атмосферного воздуха, зафиксировали загрязнения акватории крупным мусором и микропластиком, наблюдали за морскими млекопитающими и орнитофауной, - сообщает пресс-служба ФГУП «Гидрографическое предприятие».

Собранные образцы дальше будут изучать в лабораториях. Результаты экспедиционных и лабораторных исследований послужат базой для формирования рекомендаций к работам на Севморпути.

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