В Мурманске ищут предполагаемого убийцу из Средней Азии

В совершении преступления подозревается Пазылов Насирович, 09.06.1976 года рождения, уроженец Киргизской ССР. Фото: СУ СК России по Мурманской области

Следователи Мурманской области разыскивают мужчину, который подозревается в убийстве. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ по факту обнаружения в июне 2006 года в квартире одного из домов на улице Полярные Зори тела мужчины с признаками насильственной смерти.

В совершении преступления подозревается Пазылов Насирович, 09.06.1976 года рождения, уроженец Киргизской ССР.

- Местонахождение Муззофара Пазылова не установлено. Если вы обладаете информацией о том, где он находится, просим сообщить в СУ СК России по Мурманской области. Телефон доверия: 8-921-040-07-04 (круглосуточно); 8 (8152) 403-938; 8 (8152) 403-957 или «102». Конфиденциальность гарантируется, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

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