В Мурманской области самозанятые парикмахеры и мастера маникюра должны проверять QR-коды

Документ с разъяснениями опубликован на портале оперативного штаба по борьбе с пандемией. Фото: Андрей АБРАМОВ

Министерство юстиции Мурманской области сообщило о необходимости самозанятым северянам, которые оказывают парикмахерские услуги и услуги маникюра на дому, проверять QR-коды клиентов и быть зарегистрированными в системе (мобильном приложении), предназначенной для валидации и контроля использования оптических меток граждан.

Документ с разъяснениями опубликован на портале оперативного штаба по борьбе с пандемией.

Отмечается, что к предпринимательской деятельности, которая действует без образования юрлица, применяются те же правила, что и к коммерческим организациям.

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