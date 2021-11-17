Прогноз погоды в Мурманске и области на 18 ноября 2021 года: до +2 градусов, местами снег

19 и 20 ноября в регионе ожидается постепенное понижение температуры воздуха и порывистый ветер. Фото: Олег ФИЛОНОК

18 ноября Кольский полуостров будет находится под влиянием циклона с центром на севере Норвежского моря. В Мурманской области сохраняется довольно теплая снежная погода.

- Пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха от +2 до -3 в течение суток. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

19 и 20 ноября в регионе ожидается постепенное понижение температуры воздуха и порывистый ветер.

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