В Мурманской области двух девушек-переписчиков покусали чихуахуа

Перепись населения в Мурманской области завершилась гладко не для всех. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перепись населения в Мурманской области завершилась гладко не для всех. Так, двух девушек-переписчиков, которые пришли на дом к северянам, покусали собаки породы чихуахуа.

- Работницы обратились в медучреждения. Еще одна переписчица сильно ушиблась в темном подъезде. Все случаи были страховыми, за них производятся выплаты, - рассказала "КП"-Мурманск" заместитель начальника отдела сводных статистических работ Мурманскстата Вероника Каминская.

По ее словам, люди реагировали на приход переписчиков по-разному. Пожилые люди, например, были рады видеть гостей. Некоторые северяне дверь не открывали. Тем не менее, серьезных проблем ни с кем не возникло.

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