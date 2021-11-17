В Мурманске заменят 274 светильника на пешеходных переходах

Работы должны завершиться к 20 декабря. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Совсем скоро в Мурманск придет полярная ночь. Чтобы дороги были более освещенные, в городе проведут замену светильников на пешеходных переходах. Проезжая часть станет гораздо ярче и безопаснее.

Соответствующий тендер на выполнение работ размещен на сайте госзакупок. Заказчиком выступило Мурманское управление дорожного хозяйства. Цена контракта - 10 миллионов рублей.

Оборудование заменят на переходах, которые находятся на улицах Капитана Буркова, Адмирала Лобова, Коминтерна, Володарского, Шмидта, Траловой, Пищевиков, Трудовых резервов. Также будут заменены светильники на проездах Северном, Ледокольном, вдоль озера Ледового и на проезде в районе дома №14 на улице Алексея Хлобыстова. Всего обновят 274 светильника.

Работы должны завершиться к 20 декабря.

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