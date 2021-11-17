За сутки в Мурманской области 269 человек заболели коронавирусом

Выздоровели 63 892 северянина, на лечении остаются 17 158 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 17 ноября 2021 года, за последние сутки 269 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразился ковидом 83 510 человек, количество летальных исходов - 2460 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+82, всего 39780), Североморск (+30, всего 7303), Кандалакшский район (+59, всего 6183).

Выздоровели 63 892 северянина, на лечении остаются 17 158 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис досрочно выходит с самоизоляции по коронавирусу. Губернатор Мурманской области проведет встречи вживую (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru