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Здоровье17 ноября 2021 11:41

За сутки в Мурманской области 269 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 17 ноября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Выздоровели 63 892 северянина, на лечении остаются 17 158 пациентов.

Выздоровели 63 892 северянина, на лечении остаются 17 158 пациентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 17 ноября 2021 года, за последние сутки 269 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразился ковидом 83 510 человек, количество летальных исходов - 2460 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+82, всего 39780), Североморск (+30, всего 7303), Кандалакшский район (+59, всего 6183).

Выздоровели 63 892 северянина, на лечении остаются 17 158 пациентов.

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