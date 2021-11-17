В Зеленоборском попал в серьезное ДТП лишенный водительских прав мужчина

В октябре этого года мужчина привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Фото: пресс-служба ОВД Кандалакши.

Утром 15 ноября 43-летний водитель ВАЗа попал в ДТП на улице Магистральной в Зеленоборском. Мужчина превысил скорость, не учел дорожные и метеоусловия, из-за чего его автомобиль опрокинулся.

Прибывшие на место аварии сотрудники полиции установили, что мужчина управлял машиной, несмотря на то, что был лишен водительских прав. Так, в октябре этого года он привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

- В отношении мужчины составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. После ДТП мужчина также употребил алкоголь, тем самым нарушил требования ПДД. По данному факту составлен протокол по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе ОВД Кандалакши.

Теперь нарушителю грозит штраф до 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов с лишением водительских прав до двух лет.

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