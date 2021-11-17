Пьяная жительница Росляково сообщила о взрыве дома

Аналогично северянка поступила 23 июня 2021 года. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Суд вынес решение по уголовному делу в отношении 55-летней жительницы Росляково. Женщину обвинили в ложном сообщении о взрыве.

Утром 8 октября 2020 года, мурманчанка выпила и позвонила в службу спасения. По телефона она сообщила о намерении взорвать свой дом. Экстренные службы незамедлительно прибыли на место, но взрывных устройств не обнаружили.

Аналогично северянка поступила 23 июня 2021 года.

- Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 3 месяца в колонии-поселении и ограничения свободы на срок 1 год 8 месяцев, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

К тому же обвиняемой предстоит выплатить 36 тысяч рублей за ущерб экстренным службам.

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