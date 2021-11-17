Пассажир поезда "Москва-Мурманск" выпал из вагона и погиб

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следователи Кемского межрайонного следственного отдела Республики Карелия проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины при падении из вагона движущегося поезда.

- Установлено, что 17 ноября во время движения скорого пассажирского поезда № 16 сообщением «Москва-Мурманск» в районе перегона Поньгома-Кузема из вагона выпал 42-летний мужчина, который от полученных травм скончался, - сообщили в следкоме.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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