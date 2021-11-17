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Происшествия17 ноября 2021 10:28

Пассажир поезда "Москва-Мурманск" выпал из вагона и погиб

Следователи проводят проверку
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следователи Кемского межрайонного следственного отдела Республики Карелия проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины при падении из вагона движущегося поезда.

- Установлено, что 17 ноября во время движения скорого пассажирского поезда № 16 сообщением «Москва-Мурманск» в районе перегона Поньгома-Кузема из вагона выпал 42-летний мужчина, который от полученных травм скончался, - сообщили в следкоме.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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