Жители Колы рассказали о нашествии зайцев

Северяне отмечают что зайцы заглядывают в Колу уже не первый раз. Фото: Олег ФИЛОНОК

Жителей Колы атаковали зайцы. Белые ушастики ночью бегают по городу, возможно, ищут чего бы перекусить.

- Ушастые были замечены около нового бассейна. Один из них попал на видео, - сообщили в группе администрации Кольского района, приложив ролик с длинноухим разбойником.

Северяне отмечают что зайцы заглядывают в Колу уже не первый раз.

- Ну, так мост построили, и теперь они идут из леса толпой, - пошутил один из пользователей.

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