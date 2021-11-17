Жители Колы рассказали о нашествии зайцев

Северяне отмечают что зайцы заглядывают в Колу уже не первый раз.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Жителей Колы атаковали зайцы. Белые ушастики ночью бегают по городу, возможно, ищут чего бы перекусить.
- Ушастые были замечены около нового бассейна. Один из них попал на видео, - сообщили в группе администрации Кольского района, приложив ролик с длинноухим разбойником.
Северяне отмечают что зайцы заглядывают в Колу уже не первый раз.
- Ну, так мост построили, и теперь они идут из леса толпой, - пошутил один из пользователей.
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