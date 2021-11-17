В Мурманском областном онкодиспансере осваивают новые методы диагностики и лечения рака

В Мурманском областном онкологическом диспансере на этой неделе осваивают новую методику диагностики и лечения рака с помощью технологии ICG, когда флюоресцентный препарат вводится в организм для обнаружения сигнальных лимфоузлов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманском областном онкологическом диспансере на этой неделе осваивают новую методику диагностики и лечения рака с помощью технологии ICG, когда флюоресцентный препарат вводится в организм для обнаружения сигнальных лимфоузлов.

- При использовании камеры инфракрасного света обнаруживается первый на пути распространения раковых клеток по организму лимфатический узел. Благодаря этому остальные органы сохраняются нетронутыми. Во время проведения операции обнаруженный лимфоузел иссекается, проводится его лабораторное исследование, и на основании полученного результата выстраивается дальнейшее лечение, - объяснили в минздраве Мурманской области.

Таким образом, организм меньше травмируется, в большей степени сохраняются органы, сокращается риск возникновения осложнений, оптимизируется дальнейший процесс лечения. В онкодиспансере уже успешно провели лапароскопическую операцию хирурги-онкологи-гинекологи Наталья Емельяненко и Ирина Нифанина с коллегами. В дальнейшем во всех направлениях хирургии онкодиспансера будут применять этот метод диагностики – биопсию сторожевых лимфатических узлов.

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