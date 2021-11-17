Жители Мурманска услышали стрельбу из автомата в Больничном городке

В УМВД по Мурманской области "КП"-Мурманск" сообщили, что никаких задержаний и т.п. в районе Больничного городка не было. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Больничного городка встревожены - они услышали стрельбу.

- Кто еще слышал автоматные очереди в районе улиц Радищева, Гвардейская, Книповича примерно в 10.20? - написал анонимный автор в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

В УМВД по Мурманской области "КП"-Мурманск" сообщили, что никаких задержаний и т.п. в районе Больничного городка не было.

Вероятно, за стрельбу из автомата приняли звуки от пожара на улице Радищева - здесь второй раз загорелся дом №46.

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