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Общество17 ноября 2021 8:45

Жители Мурманска услышали стрельбу из автомата в Больничном городке

Ситуацию прокомментировали в полиции
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
В УМВД по Мурманской области "КП"-Мурманск" сообщили, что никаких задержаний и т.п. в районе Больничного городка не было.

В УМВД по Мурманской области "КП"-Мурманск" сообщили, что никаких задержаний и т.п. в районе Больничного городка не было.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Больничного городка встревожены - они услышали стрельбу.

- Кто еще слышал автоматные очереди в районе улиц Радищева, Гвардейская, Книповича примерно в 10.20? - написал анонимный автор в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

В УМВД по Мурманской области "КП"-Мурманск" сообщили, что никаких задержаний и т.п. в районе Больничного городка не было.

Вероятно, за стрельбу из автомата приняли звуки от пожара на улице Радищева - здесь второй раз загорелся дом №46.

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