В Мурманской области стартует фестиваль «Птица Баренц»

Мероприятия фестивальных дней пройдут не только в Мурманске, но и в Коле, Кильдинстрое, Апатитах, Никеле, Кировске и Заполярном. Фото: ПТИЦА БАРЕНЦ / vk.com/barentsbird

В Заполярье стартует фестиваль «Птица Баренц» – одно из самых масштабных культурных событий Мурманской области. Мероприятия пройдут с 17 по 28 ноября. В этом году программа фестиваля посвящена экологии современных городов, устойчивому развитию территорий и воздействию на них искусства.

Одним из ключевых событий станет международная выставка «Культура Быта. Recycle & Trash to Fashion», посвященная разумному обращению с отходами. Гости смогут увидеть выбор лучших исследований в устойчивой моде Норвегии, Швеции, Дании Финляндии и России. Курировать выставку будут Светлана Судат и Екатерина Поверёнкиной.

- В программу фестивальных дней также вошли выставки «Вместе к зеленому будущему», «Современные города Северных стран: экология и устойчивое развитие» и «Экологические плакаты из города Лахти – «Зеленой столицы Европы 2021». Экспозиции будут работать с 17 по 28 ноября в ТРК Plazma, - сообщает министерство культуры Мурманской области.

Фестиваль предлагает стать участником онлайн или офлайн-выступлений музыкальных групп, окунуться в работу международного проекта «Устойчивые инновации на севере», посетить оригинальные тематические мастер-классы и Дни финского кино.

Мероприятия фестивальных дней пройдут не только в Мурманске, но и в Коле, Кильдинстрое, Апатитах, Никеле, Кировске и Заполярном. Ознакомиться с подробной программой фестивальных дней можно на сайте «Птицы Баренц» или в официальной группе «ВКонтакте».

Напомним: фестивальные дни пройдут при поддержке министерства культуры Мурманской области, отделения Генерального консульства Финляндии в Мурманске, Генерального консульства Норвегии в Мурманске, Датского института культуры и Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге. «Птица Баренц» входит в культурную программу плана мероприятий в связи с председательством России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

Мероприятия фестиваля рассчитаны на аудиторию 12+, но есть и такие, для которых возрастные ограничения установлены иные.

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