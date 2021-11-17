Из-за кредита начальница из Мурманской области обокрала свою компанию 10 раз

Уголовное дело в отношении северянки направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Следственные органы полиции Мурманской области закончили расследование уголовного дела по ч. 3 статьи 160 УК РФ в отношении северянки, которая, пользуясь служебным положением, присвоила деньги компании.

Ранее несудимая 42-летняя женщина занимала должность начальника филиала организации по оказанию услуг связи населению. И несколько раз присваивала вверенные ей средства.

- Имея доступ к сейфу, а также к специализированной программе, злоумышленница с апреля по июнь 2021 года вносила в нее недостоверные сведения о получении соцвыплат рядом граждан. Деньги из сейфа она забирала и присваивала себе, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Всего следствие установило 10 эпизодов краж денег начальницей компании. Ущерб, причиненный организации, составил около 195 тысяч рублей. С помощью этой суммы женщина закрыла долг по своему банковскому кредиту. Обман в итоге обнаружили другие сотрудники.

Уголовное дело в отношении северянки направлено в суд для рассмотрения по существу. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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