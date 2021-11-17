Сотрудник Кольской АЭС возглавит молодёжное движение ВАО АЭС в 2022 году

Форум ознаменовала передача полномочий президента молодёжного движения ВАО на 2022 год от Смоленской АЭС к Кольской АЭС. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

На Кольской АЭС прошел III Международный форум молодежного движения Московский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС-МЦ). Мероприятие состоялось 11-12 ноября в режиме видеоконференции, в которой приняли участие 23 молодежных представительства атомных станций России, Украины, Венгрии, Болгарии, Чешской Республики, Финляндии, Китая, Словакии и ФГУП «Атомфлот».

На протяжении нескольких дней участники обменивались положительными практиками молодёжного движения на своих площадках, прошли обучение по английскому языку и эмоциональному интеллекту, подвели итоги работы уходящего года.

Форум ознаменовала передача полномочий президента молодёжного движения ВАО на 2022 год от Смоленской АЭС к Кольской АЭС. На роль президента избрали Александру Игоревну Морозову - инженера управления информации и общественных связей Кольской АЭС.

Главными приоритетами грядущего года Александра Морозова обозначила развитие сотрудничества с новыми членами движения, участие молодежи в партнерских проверках в качестве наблюдателей и экспертов, разработку нового формата взаимодействия для всех членов движения ВАО АЭС и увеличение вклада молодежи в основное стратегическое направление деятельности ассоциации – «Курс на совершенство».

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