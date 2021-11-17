Кировск украсили сверкающие мамонты

Город продолжают украшать. Фото: vk.com/tvoy_kirovsk

Как и в прошлом году, Кировск вновь украсило сверкающее семейство мамонтов, которое установили на центральной площади города.

- Новогоднее украшение города набирает обороты. С каждым днем город горняков становится ярче и наряднее, - отметили в группе "Твой Кировск"

Напомним: в Мурманске над проспектом Ленина сделали новую иллюминацию. Чаек и корабли сменило северное сияние.

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