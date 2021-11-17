Андрей Чибис досрочно выходит с самоизоляции по коронавирусу

Андрей Чибис с 17 ноября начнет проводить встречи в очном режиме. Фото: правительство Мурманской области

На оперативном совещании 15 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в кругу его близких обнаружили коронавирус, поэтому он с семьей уходит на самоизоляцию.

Однако самоизоляцию глава региона закончит досрочно. Это стало возможно после того, как Роспотребнадзор выпустил постановление, что прошедшие полный курс вакцинации россияне могут продолжать жить в прежнем режиме, а не находиться дома две недели, если живет с заразившимся.

Одно из условий - отсутствие симптомов заболевания.

- Таким образом, завтра я возвращаюсь в обычный рабочий режим. Рекомендую всем не откладывать вакцинацию, - сообщил Андрей Чибис.

В данный момент на самоизоляции находятся 2,5 тысячи жителей Мурманской области.

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