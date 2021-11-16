Видео жительницы Мурманска в TikTok набрало 18 миллионов просмотров

Видео с массажем малыша набрало 18,2 миллиона просмотров. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мурманчанка Олеся Киндяшева ведет страницу в TikTok от имени своего сына Дани, которому нет и годика.

Одно из видео в профиле северянки набрало... 18,2 миллиона лайков! На нем знакомая Олеси делает Дане массаж. Сам малыш явно получает удовольствие, а еще что-то внимательно рассматривает.

"Ой, девоньки, что ж за мужчина растет!" - подписала видео Олеся.

Ролик набрал более 5 тысяч комментариев и 768,5 тысячи лайков.

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