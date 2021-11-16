Прогноз погоды в Мурманске и области на 17 ноября 2021 года: местами снег, до +3 градусов

В регионе сохраняется теплая погода. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области продолжает стоять плюсовая температура, при этом ночью - морозы. На дорогах сильная гололедица, стоит быть внимательнее.

- 17 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ночью в отдельных районах туман. Ветер южный,юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -2-7, при прояснениях -10-15, днем от -2 до +3, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности, охватывающей Норвежское, Гренландское моря, запад Баренцева моря, а также Скандинавию. По Мурманской области ожидаются временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами порывистый ветер.

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