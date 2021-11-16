Житель Ковдора предъявил инспекторам ДПС распечатанное на принтере водительское удостоверение

Права были распечатаны на принтере. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Для проверки документов сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Полярнозоринский» остановили автомобиль "Лада Калина". Северянин предъявил полицейским водительское удостоверение на свое имя. Подлинность документа вызвала сомнение: визуально он не соответствовал технологии изготовления бланков данного вида.

Проверка показал, что удостоверение с указанным номером подразделениями ГИБДД на территории Российской Федерации никогда не выдавалось.

Правоохранители изъяли предположительно фальшивый документ и отправили на исследование. Экспертиза подтвердила, что водительское удостоверение поддельное и не соответствует нормам «Гознака» - документ распечатали на струйном принтере. Водитель признался, что через интернет приобрел удостоверение у неизвестного летом 2021 года.

- По материалам проверки в отношении гражданина дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

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