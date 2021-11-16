В Мурманской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников промышленности

Эпидситуация по коронавирусу в регионе напряженная. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мурманской области работники промышленных компаний должны привиться от коронавируса. Как сообщает оперштаб, согласно постановлению главного санитарного врача региона, вводится обязательная вакцинация от ковида для сотрудников промышленных компаний, их подрядчиков и субподрядчиков.

- Эпидситуация по коронавирусу в регионе напряженная. Заболеваемость населения остается высокой. Лидирующие позиции в структуре заболевших COVID-19 занимают лица 30 - 49 лет, их доля за последние четыре недели выросла до 39%. Регистрация случаев заражения среди сотрудников промышленных предприятий продолжается. Единственный способ сдержать распространение болезни и выйти из эпидемии с наименьшими потерями - активно проводить массовую вакцинацию, - пояснил и. о. главного санитарного врача Мурманской области Александр Сергеев.

До 17 декабря этого года охват профилактическими прививками от ковида на промышленных предприятиях должен составить 80%.

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