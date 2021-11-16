В Зеленоборском без отопления и горячей воды останутся более 160 домов

Будут проводиться аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 ноября с 10.00 до 14.00 жители Зеленоборского останутся без отопления и горячей воды. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на тепловых сетях от котельной № 22.

Под отключение попадут более 160 домов поселка, включая детские сады "Березка" и "Родничок", школу №6, детский центр развития творчества, библиотеку, пожарную часть 65 и зеленоборский филиал Кандалакшской ЦРБ. Об этом сообщили в ЕДДС Кандалакши.

Горячая вода в домах будет, за исключением улицы Магистральной (дома 25, 90б, 90а, 27,52), улицы Энергетической (дома 29, 40а), улицы Беломорской (дома 2,3,4,7,8), улицы Мира (дом 26а), улицы Дорожников (дом 3), детсада "Родничок" и школы №6.

Полный список адресов можно узнать в официальной группе ЕДДС Кандалакши.

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