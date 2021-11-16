В Мурманской области составили рейтинг активности инвеступолномоченных

Среди муниципалитетов на первое место поднялся Мончегорск. Фото: gov-murman.ru

Корпорация развития Мурманской области подготовила октябрьский рейтинг активности инвеступолномоченных. Оценивалась их работа в муниципалитетах. Среди органов власти в тройке лидеров - комитет по тарифному регулированию, министерство развития Арктики и экономики, комитет по туризму и министерство имущественных отношений (последние два делят третье место).

Среди муниципалитетов на первое место поднялся Мончегорск. В октябре здесь провели презентацию мастер-плана развития, в рамках которой состоялось обсуждение перспективных инвестиционных проектов.

На первом месте среди районов и округов - администрация Кандалакшского района. В октябре центр «Мой Бизнес» в Кандалакше посетили участники президентского гранта «Знаю! Буду!», а воспитанники Детской деревни SOS презентовали свои бизнес-проекты на «Ярмарке профессий».

- Кандалакшский район стабильно проводит консультации для всех инвесторов: как потенциальных, так и уже действующих инвесторов и резидентов Арктической зоны. Это говорит о том, что муниципалитет «держит руку на пульсе» в процессе реализации проектов, – сообщила генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

Среди ЗАТО наибольшую активность показывает Североморск. В частности, в октябре был подготовлен паспорт инвестиционного проекта по строительству школы в Североморске-3.

- То, каким образом люди занимаются привлечением инвестиций, должно стать ключевым фактором при поощрении. Понятно, что условия у всех муниципалитетов разные, некоторые имеет меньше возможностей, но вопрос в динамике. Если она есть, команды должны поощряться, – сказал губернатор Андрей Чибис.

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