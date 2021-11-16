По новому мосту через Тулому уже ездят машины

Мост украшен подсветкой. Фото: Олег ФИЛОНОК

Мост через реку Тулому уже готов принимать автомобилистов. Судя по видео, которое опубликовал "Арктический обозреватель", движение по переправе открыто. Помимо машин по мосту, украшенному подсветкой, могут передвигаться и пешеходы.

Тем не менее, официально мост еще не открыт. В Росавтодоре сообщили, что его введут в строй до конца ноября. Переправа спроектирована и построена таким образом, что ни сильные морозы, ни ветер не отразятся на ее техническом состоянии.

Реконструкция в рамках нацпроекта началась в 2019.

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