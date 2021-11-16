В Мурманске открылся сезон массовых катаний на коньках

Северян ждут на катках. Фото: Олег ЗОЛОТО

Катки столицы Заполярья вновь готовы принять всех желающих прокатиться на коньках. Напомним, что этом году на массовых катаниях действуют ковидные ограничения.

Так, в помещениях катков разрешается находится только в маске и при соблюдении социальной дистанции. Также при посещении спортивных объектов, расположенных в закрытых помещениях, нужно предъявить QR-код или его альтернативу. Тем, кому меньше 18 лет, QR-код показывать не нужно.

Напомним: детские магазины в Мурманской области можно посещать без QR-кода. Правительство региона пошло навстречу родителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Никель и Заполярный. Купить морепродукты можно будет в течение семи часов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru