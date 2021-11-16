В Кировске открылся горнолыжный сезон

Склоны уже готовы принять северян. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировске стартует горнолыжный сезон. Так, курорт "Большой Вудъявр" начнет работать в тестовом режиме 17 ноября.

- За последние 2 недели насыпали много искусственного снега, а еще природа помогла и разбавила естественными снежными осадками. Ратраки без устали планировали трассы, для безопасного и комфортного катания, - отметили сотрудники курорта.

Любителей активного отдыха ждут на северном склоне 17 ноября в 10.00 на тестовые катания и далее каждый день по обычному расписанию.

Также уже открыт горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр", где работает канатная дорога №1 и бэби-лифт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Никель и Заполярный. Купить морепродукты можно будет в течение семи часов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru