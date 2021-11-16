В Кировске открылся горнолыжный сезон

Склоны уже готовы принять северян.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Кировске стартует горнолыжный сезон. Так, курорт "Большой Вудъявр" начнет работать в тестовом режиме 17 ноября.
- За последние 2 недели насыпали много искусственного снега, а еще природа помогла и разбавила естественными снежными осадками. Ратраки без устали планировали трассы, для безопасного и комфортного катания, - отметили сотрудники курорта.
Любителей активного отдыха ждут на северном склоне 17 ноября в 10.00 на тестовые катания и далее каждый день по обычному расписанию.
Также уже открыт горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр", где работает канатная дорога №1 и бэби-лифт.
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