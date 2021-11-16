Во дворе на улице Карла Маркса в Мурманске случился потоп из-за ливневой канализации

Потоп был вызван переполнением колодца ливневой канализации. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

В паблике "Мурманск ДТП ЧП" жильцы дома №30 на улице Карла Маркса рассказали о коммунальной беде - во дворе случился потоп из-за прорвавшейся канализации.

- Раньше был только неприятный запах нечистот, что невозможно окно в квартире открыть. Теперь же с приходом зимы и выпадением снега ситуация усугубилась буераками от замерзающих нечистот. Скоро во двор невозможно будет заехать! - возмутился анонимный автор.

На ситуацию отреагировали в "Мурманскводоканале", сотрудники которого выдвинулись на место происшествия. На предприятии сообщили, что прорыва канализации не было.

- Потоп был вызван переполнением колодца ливневой канализации, которая не относится к нашей зоне ответственности. Расположенный в непосредственной близости канализационный колодец функционировал в штатном режиме и не был переполнен, - отметили в Мурманскводоканале.

Как теперь будет решаться вопрос с нечистотами - пока не известно.

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