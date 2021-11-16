В Зеленоборском сняли на видео погоню со стрельбой

Мужчину отстранили от управления автомобилем, ВАЗ отправили на штраф стоянку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем в Зеленоборском внимание сотрудников ДПС привлек автомобиль ВАЗ, водитель которого неадекватно вел себя на дороге. На требование полицейских остановиться мужчина не реагировал, а только увеличил скорость и попытался скрыться.

После неоднократных предупреждений со стороны стражей порядка о применении огнестрельного оружия, один из инспекторов выстрелил в сторону автомобиля, чтобы повредить колеса машины. Три колеса пробило, и злоумышленника задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель.

- Установлено, что мужчина управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. Кроме того, у нарушителя были явные признаки опьянения. Пройти освидетельствование тот отказался, - сообщили в УМВД России по Мурманской области.

За многочисленные нарушения в отношении водителя составили 5 административных материалов. За отказ от освидетельствования ему может грозить арест до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Мужчину отстранили от управления автомобилем, ВАЗ отправили на штраф стоянку.

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