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Происшествия16 ноября 2021 9:45

В Зеленоборском сняли на видео погоню со стрельбой

Пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Мужчину отстранили от управления автомобилем, ВАЗ отправили на штраф стоянку.

Мужчину отстранили от управления автомобилем, ВАЗ отправили на штраф стоянку.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем в Зеленоборском внимание сотрудников ДПС привлек автомобиль ВАЗ, водитель которого неадекватно вел себя на дороге. На требование полицейских остановиться мужчина не реагировал, а только увеличил скорость и попытался скрыться.

После неоднократных предупреждений со стороны стражей порядка о применении огнестрельного оружия, один из инспекторов выстрелил в сторону автомобиля, чтобы повредить колеса машины. Три колеса пробило, и злоумышленника задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель.

- Установлено, что мужчина управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. Кроме того, у нарушителя были явные признаки опьянения. Пройти освидетельствование тот отказался, - сообщили в УМВД России по Мурманской области.

За многочисленные нарушения в отношении водителя составили 5 административных материалов. За отказ от освидетельствования ему может грозить арест до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Мужчину отстранили от управления автомобилем, ВАЗ отправили на штраф стоянку.

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