В Мурманской области с несанкционированной свалки вывезли более 400 автомобильных покрышек

У дома №21/10 на улице Ломоносова в Мурманске неизвестные свалили около 400 покрышек. Фото: Наталья Савина

На минувшей неделе стало известно, что на улице Ломоносова в Мурманске неизвестные устроили несанкционированную свалку. Рядом с жилыми домами они свалили порядка 400 автопокрышек!

Местные жители звонили в разные инстанции от УК до ответственной за вывоз мусора компании, но везде слышали, что это не их компетенция.

ЦУР Мурманской области передал обращение в администрацию Мурманска.

- По заявке автомобильные шины оперативно вывезли сотрудники Мурманского управления жилищно-сервисным комплексом, - сообщили в ЦУРе.

Те, кто устроил свалку, пока не установлены.

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