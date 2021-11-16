В Мурманске над проспектом Ленина сделали новую иллюминацию

Люди отмечают, что городскому украшению теперь не хватает разнообразия. Фото: скрин видео группы "Мурманск"

В Мурманске над проспектом Ленина появились новые растяжки с иллюминацией. Прежние, с кораблями и чайками, заменили на разноцветное северное сияние.

Изменившийся дизайн пришелся по душе далеко не всем северянам. Люди отмечают, что городскому украшению не хватает разнообразия.

- Красиво, но и прежняя не хуже. Можно было некоторые элементы от старой иллюминации оставить, было бы лучше, - поделилась мнением Ирина Островерх в паблике "Мурманск".

Напомним: северное сияние украсит новые троллейбусы в Мурманске. Комфортный и стильный транспорт для горожан.

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