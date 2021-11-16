В Мурманской области потеплеет до +2 градусов

В Мурманскую область вновь пришло потепление. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманскую область вновь пришло потепление. Столбик термометра поднимется до +2.

- Местами ожидается снег, мокрый снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха от +2 до -3. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности, охватывающей Норвежское, Гренландское моря, запад Баренцева моря, а также Скандинавию. По Мурманской области ожидаются временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами порывистый ветер.

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