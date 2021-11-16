Кольскую АЭС посетили представители ПАО «Транснефть»

Руководители Кольской атомной станции встретились с представителями ПАО «Транснефть». Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

Руководители Кольской атомной станции встретились с представителями ПАО «Транснефть». Участники совещания обсудили опыт внедрения бережливого производства в рамках Производственной системы Росатом (ПСР), развития культуры безопасности, а также развития охраны труда и промышленной безопасности на производстве.

Кольская АЭС не случайно была выбрана площадкой для обмена опытом, именно здесь реализуется пилотный проект «Развитие культуры открытости и доверия в вопросах безопасности», тиражируемый на других предприятиях АО «Концерн Росэнергоатом».

С 2018 года станция ежегодно подтверждает статус лидера ПСР - системы, основанной на бережливом производстве. В 2021 году Кольская АЭС выбрана в качестве пилотной станции по проведению партнерской проверки качества развития Производственной системы Росатом на предприятиях отрасли для получения статуса «Цифровое ПСР-предприятие».

Вице-президент ПАО «Транснефть» Павел Александрович Ревель-Муроз поблагодарил представителей Кольской АЭС за возможность побывать на предприятии. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

Вице-президент ПАО «Транснефть» Павел Александрович Ревель-Муроз поблагодарил представителей Кольской АЭС за возможность побывать на предприятии: «Мы постоянно совершенствуем работу нашей компании, внедряем лучшие практики устойчивого развития. В настоящее время главная цель – активизировать мотивацию и вовлечение персонала в процессы непрерывного улучшения производства, поэтому ознакомление с основополагающими принципами и инструментами ПСР и обмен мнениями по развитию культуры безопасности были очень полезны. Я благодарен вам за открытость: вы поделились видением развития этих проектов, своим колоссальным опытом».

ПАО «Транснефть» — крупнейшая в мире нефтепроводная компания. Транспортирует 82% добываемой в России нефти и 28% произведенных в России нефтепродуктов. Протяженность магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» составляет 51 тыс. км, нефтепродуктопроводов - 16,4 тыс. км.

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