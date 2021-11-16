Жительница Мурманска убила сожителя из-за мобильного телефона

Женщина зарезала сожителя ножом. Фото: СКР по Мурманской области

36-летней мурманчанке грозит до 15 лет лишения свободы. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, в отношении северянки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- По версии следствия, вечером 14 ноября 2021 года подозреваемая находилась у себя дома в коммунальной квартире одного из домов на улице Подстаницкого, где выпивала со своим 37-летним сожителем. Между ними произошла ссора, потерпевший забрал у женщины ее мобильный телефон. Разозлившись, она взяла на кухне нож и нанесла им сожителю удар в грудь, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Испугавшись того. что сделала, северянка вызвала скорую, но было поздно. Следователям в содеянном она призналась.

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