Евгения Чибис про самоизоляцию из-за коронавируса: "Верю, что вакцинация поможет перенести без последствий"

В семье губернатора обнаружили коронавирус. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и его семья ушли на самоизоляцию из-за того, что у одного из членов семьи диагностировали коронавирус.

Супруга главы региона Евгения Чибис прокомментировала ситуацию.

- Да, друзья, мы действительно ушли на самоизоляцию, так как в кругу близких обнаружили коронавирус. Верю, что вакцинация поможет перенести трудности без последствий и скоро вернемся в обычный ритм жизни. Главное, чтобы все были здоровы. Пожалуйста, берегите себя и не шутите с коронавирусом, - написала Евгения Чибис в своем Instagram.

Семья самоизолировалась в загородном доме.

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