Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Никель и Заполярный

Жители Никеля и Заполярного смогут купить рыбу по сниженной цене.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Печенгский округ. 20 ноября фудтраки будут работать одновременно в Никеле и Заполярном с 11.00 до 18.00.
- Торговля свежей, копченой и замороженной рыбой, пресервами, морскими деликатесами ведется с брендированных фудтраков. Цены на продукцию на 25-30% ниже рыночных. В Никеле приобрести дары моря на ярмарке «Наша рыба» можно будет на площади Ленина, в Заполярном - на улице Стрельцова, - сообщили организаторы.
Напомним: в Мурманске посещать ярмарку разрешили без QR-кода.
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