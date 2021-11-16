Проезд по трассе "Кола" для грузового транспорта открыли

Трассу "Колу" из-за метели закрывали для грузовиков. Фото: Олег УКЛАДОВ

На минувших выходных в Мурманской области разгулялась непогода, о которой предупреждали заранее. Сохранилась она и в понедельник, 15 ноября.

Из-за метели и сильного снегопада 18.00 для грузовиков закрыли трассу "Кола" с 1149 по 1260 километры. Сейчас этот участок уже можно проехать.

- 16 ноября с 00.00 открыт проезд по федеральной автодороге Р - 21 "Кола", - сообщили в Мурманскавтодоре.

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