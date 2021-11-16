Житель Мурманска убил знакомую из-за оскорбления

Мужчина во время ссоры схватился за нож. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске под стражу заключили 43-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 68-летней женщины. Как уточнили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, ранее не раз судимому северянину вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- 29 августа 2021 года мужчина выпивал в компании убитой и их совместной знакомой в квартире одного из домов на проспекте Кольском. Между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт по причине оскорбительных выражений, высказанных последней в адрес мужчины. Во время ссоры он нанес знакомой множественные удары руками в голову, после чего – два удара ножом в область шеи, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Тело женщины нашли на следующий день. Сам предполагаемый убийца выкинул нож в лесу, а сам скрывался.

Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд.

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