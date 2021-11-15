Северное сияние украсит новые троллейбусы в Мурманске

Программа обновления на этом не завершится. Фото: Правительство Мурманской области

16 ноября на маршруты по улицам Мурманска выйдут новые брендированные троллейбусы. Машины марки «Авангард» пришли с завода в Вологде.

Один из троллейбусов - на автономном ходу и может передвигаться, используя заряд аккумулятора. Он уже вышел на маршрут в микрорайоне Роста, где раньше не было троллейбусного сообщения.

- Троллейбусы с низким уровнем пола, удобные для маломобильных граждан, рассчитаны на работу при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С. Новый транспорт получит единое внешнее оформление, соответствующее духу и традициям Заполярья,- сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Оформление будет соответствовать бренду «Транспорт Севера», для первых машин выбрали изображение полярного сияния.

Программа обновления на этом не завершится.

- Напомню, до конца года мы ждем как минимум 29 единиц – это 10 троллейбусов и 19 автобусов большого класса. На это было направлено более 500 миллионов рублей, это средства областного бюджета, а также инвестиции перевозчиков, – отметил вице-губернатор Юрий Сердечкин.

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