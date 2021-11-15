За сутки в Мурманской области 275 человек заболели коронавирусом

Выздоровели 63 324 северянина, на лечении остается 17 201 пациент. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 15 ноября 2021 года, за последние сутки 275 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 82 970 человек, количество летальных исходов - 2445 (+7 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+77, всего 39617), Североморск (+25, всего 7253), Кандалакшский район (+43, всего 6080).

Выздоровели 63 324 северянина, на лечении остается 17 201 пациент.

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