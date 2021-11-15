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Здоровье15 ноября 2021 14:46

За сутки в Мурманской области 275 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 15 ноября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Выздоровели 63 324 северянина, на лечении остается 17 201 пациент.

Выздоровели 63 324 северянина, на лечении остается 17 201 пациент.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 15 ноября 2021 года, за последние сутки 275 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 82 970 человек, количество летальных исходов - 2445 (+7 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+77, всего 39617), Североморск (+25, всего 7253), Кандалакшский район (+43, всего 6080).

Выздоровели 63 324 северянина, на лечении остается 17 201 пациент.

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