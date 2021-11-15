В Мурманской области стартует Кубок России по горнолыжному спорту

Соревнования проходят под эгидой FIS - Международной федерации лыжного спорта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

21 ноября на склоне Кировской спортшколы пройдут первый и второй этапы Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом-гигант и слалом. Во всероссийских соревнованиях примут участие лыжники от 16 лет и старше. В том числе члены сборной команды России по горнолыжному спорту. Всего заявлено к участию 66 юношей и 58 девушек.

- Помимо северян, в Кубке примут участие представители из 15 регионов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Свердловская область, Республика Башкортостан, Новосибирская область, Кемеровская область, Сахалинская область, Камчатский Край, Алтайский край, Хабаровский край, Красноярский край, - сообщили в министерстве спорта Мурманской области.

Судейский состав имеет всероссийскую категорию и опыт судейства на всероссийских и международных соревнованиях, в том числе на олимпийских играх. Технический делегат, председатель судейской коллегии – Вадим Шаньгин, рефери – Алексей Орлов, а главный судья соревнований – Екатерина Дружинина, директор Кировский школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту.

Соревнования проходят под эгидой FIS - Международной федерации лыжного спорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Североморске спасли двух провалившихся под лед мужчин. ЧП случилось на озере в районе горы Пуазвайвенч (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru