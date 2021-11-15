В Мурманске продают шапочку из фольги за 5 тысяч

Стоит отметить, что товар размещен в разделе медицинские изделия. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Необычное объявление разместил в интернете мурманчанин: мужчина продает шапочку из фольги за 4 999 рублей.

- Шапочки универсальны, подходят всем - для чипированых пользователей встроенная антенна усиливает сигнал 5G вышек, для обычных пользователей прибор, наоборот, экранирует внешнее излучение, защита 146%, - гласит явно шуточное описание объявления.

Стоит отметить, что товар размещен в разделе медицинские изделия.

Шапочки как в матовом, так и глянцевом исполнении. Продавец предлагает индивидуальное изготовление для детей и животных, скидку при покупке для всей семьи, а также гарантирует работоспособности прибора в течение всего срока эксплуатации.

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