В Алакуртти пропал 50-летний мужчина в очках

Мужчину ищут уже несколько дней. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманской области идут поиски 50-летнего мужчины. Руслан Матат ушел из дома в Алакуртти 10 ноября, с тех пор его местонахождение не известно.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Носит очки. Северянин был одет в черный пуховик с капюшоном серого цвета, черные джинсы и черные ботинки.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию: 02, 102, 40-60-10 или в поисковый отряд "МурманСпас": 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20.

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